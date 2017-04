Mittwoch, 26 April 2017 | 17.116

Das Merkel/Voßkuhle-Deutschland/Europa und die PMK

PMK ... das ist die Politisch Motivierte Kriminalität ...

der gegenüber ist die PKS die einfache Polizeiliche Kriminal Statistik ...



während die PKS gewissermaßen ein Spiegelbild ist ...

des Regierungs Handelns bzw wohl eher Unterlassens ...



entspricht die PMK der sprichwörtlichen Medaille mit den zwei Seiten ...

auch wenn die Regierung allgemein geschweige denn die Chefin im besonderen ...



das natürlich nicht wahrhaben wollen ...

und das hartnäckig ignorieren und übersehen ... verdrängen und übergehen ...



aber es ist nunmal so ...

aus der Sicht der Regierung ist PMK das was 'die Anderen' machen ...



aus der Sicht der Anderen ist aber gerade das was die Regierung macht ...

Politisch Motivierte Kriminalität ... was denn sonst ...



PMK der einen Seite (der Medaille) ist also eine Re-aktion auf das ...

was die andere Seite macht ... und umgekehrt ... vice versa ...



und sie hängen vor allen Dingen auch unmittelbar zusammen bzw von einander ab ...

das heißt ...



je weniger kriminell sich die eine Seite verhält ...

also die Regierung allgemein und die Chefin im besonderen ...



desto weniger Kriminalität gibt es auch auf der anderen Seite ...

zumindest theoretisch ließe sich das also auf eine Tendenz gegen Null einrichten ...



damit ist aber zumindest so lange nicht zu rechnen ...

wie Frau Merkel Bundeskanzlerin ist und Herr Voßkuhle Bundesverfassungsgerichtspräsident



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP ... C-TA ... et C-TERA ...

das Po-litische-Thema ... Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









