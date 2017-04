Dienstag, 25 April 2017 | 17.115

Der Merkel/Voßkuhle-Antisemitismus in Deutschland ...

aktuelle Entwicklungen ...

nach Meinung so genannter unabhängiger Experten ...



die Sicherheit Israels ist zwar deutsche Staatsraison ...

was auch immer das heißt bzw Frau Merkel damit meint ...



in Bezug auf die Sicherheit der Juden in Deutschland ...

zeigt sich aber immer wieder ...



daß Israel zwar nicht ganz so weit weg ist von Deutschland wie die USA ...

aber immerhin doch weiter als zum Beispiel die Türkei ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarrische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäische Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Würde und Recht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen