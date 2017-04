Montag, 24 April 2017 | 17.114

Der Merkel/Voßkuhle-Kindergeburtstag ...

auch Maltesische EU-Ratspräsidentschaft genannt ...

was also den Politischen Tourismus fördert ... aber nicht das Recht !!!



das ist Mutti wieder voll in ihrem Element ...

den Kindern ein Eis nach dem anderen spendieren ...



weil die dann ruhig sind ...

bzw alles mit sich machen lassen ...



und wenn dann die Bauchschmerzen kommen sagen ...

tja Ihr wolltet doch .. also seid Ihr selbst schuld ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Würde und Recht ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen