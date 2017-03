Donnerstag, 23 März 2017 | 12.082

Die Vereidigung des Bundespräsidenten ...

wenn es so was nicht gäbe ...

müßte man es geradezu noch erfinden ...



denn das Wichtige daran ist ja nicht die Vereidigung als solche ...

sondern das Drum-herum ... von den Reden mal ganz abgesehen ...



das Wichtige ist ... daß dabei Anlaß und Gelegenheit gegeben wird ...

zum Beispiel Weinprinzessinnen einzuladen ... Wein zu kredenzen ...



gestern war das Frankenwein ... auf daß nicht nur schöne Frauen ...

sondern auch der Wein erfreue des Menschen und der Männer Herz ...



seit Tausenden von Jahren ...

denn das steht schon so im Psalm 104 Vers 15 ...



'Gott läßt das Gras wachsen für das Vieh ...

und die Saat zum Nutzen des Menschen ...



auf daß die Erde Brot hervorbringe ...

und der Wein erfreue des Menschen Herz' ...



man könnte es fast als wenigstens kleinen zivilisatorischen Fortschritt ansehen ...

- oder gehört das schon in den Bereich der Evolution ? -



daß immerhin sagen wir mal rund 4000 Jahre später ...

vom Menschen der Begriff der Nachhaltigkeit entdeckt wurde ...



daß es also politisch gilt ... diese Schöpfung 'als Schöpfung' zu erhalten ...

und nicht sinnlos zu verbrauchen und oder sonst zu beseitigen ...



und daß in unserer großartigen Verfassung steht ...

im entsprechend übertragenen Sinne ...



Gott hat dem Menschen die Intelligenz gegeben ...

und den Verstand ... wo auch immer er gegebenenfalls ist ...



auf daß er Vernunft hervorbringe ...

und ... im Sinne der Schöpfung natürlich ... seinen Nutzen mehre ...



*



'Kunst ist das Geheimnis unserer Kultur ...

und wer Wein genießt kostet von diesem Geheimnis' ...



soll Salvador Dali gesagt haben ...

sagt Shannon ! - amtierende Weinprinzessin von Eibelstadt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen