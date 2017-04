Sonntag, 23 April 2017 | 16.113

Der Merkel/Voßkuhle-Unglaube ...

von Angela Merkel ist bekannt ...

daß sie eine Evangelische Pfarrerstochter ist ...



daß sie deswegen nun in besonderer Weise an Gott glauben würde ...

ist eher nicht bekannt ...



was bei einer Physikerin ... die an den Urknall wie aktuell an den Osterhasen glaubt ...

natürlich auch kein Wunder ist ...



vor allem wenn sie sich mit ihrem Ehemann im wesentlichen einfach darum bemüht ...

daß die Physikalische Chemie stimmt ...



entsprechend ist von Andreas Voßkuhle nicht bekannt ...

daß er an das Recht glaubt ...



denn das ist inzwischen durch seine Urteilsbegründungen etc genau so gut belegt ...

wie bei Frau Merkel durch ihre Regierungserklärungen etc ...



*



das Wort der Pfarrerstochter ...

die Politische Predigt ...



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









