Mittwoch, 22 März 2017 | 12.081

Vereidigung des neuen Bundespräsidenten ...

was da heute aus diesem Anlaß für ein Unsinn geredet wurde ...

das geht wiedermal auf keine Kuhhaut ...



der Frank-Walter Steinmeier ...

entwickelt jetzt schon die Qualitäten eines Heinrich Lübke ...



was soll denn unter den jetzigen Umständen ...

für die Türkei auf dem Spiel stehen ?



der Herr Erdogan wird sich genau wie Herr Putin und Herr Trump ...

und last but not least auch Frau May nehmen was ihm beliebt



und er wird irgend wann sagen ...

ich brauche die Europäische Union gar nicht mehr



ich will da gar nicht mehr rein ... in diesen Nazi-Saftladen ...

und irgend jemand wird dann wahrscheinlich wieder sagen ...



'Wollt Ihr den totalen Krieg ?' ...

und natürlich 'Wir schaffen das !' ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen