Die Merkel/Voßkuhle-Hinrichtung ...

in den USA ist erneut ein Mensch durch eine so genannte 'Hinrichtung' ...

vom Leben zum Tode befördert worden ...



wobei erneut offen bleibt ...

was das mit einer 'Förderung des Rechts' zu tun hat ...



wie sie nach unserer Verfassung angestrebt werden soll als Grundlage ...

des Friedens ... der Gemeinschaft ... der Gerechtigkeit ...



offensichtlich sagen Herr Voßkuhle und erst recht natürlich Frau Merkel ...

ach die USA ... das ist ja noch weiter weg als die Türkei ...



von den Umständen mal ganz abgesehen ...

schon der Begriff 'Todes-Strafe' ist doch völlig idiotisch ...



wie soll denn der Tod ...

also etwas wovon jemand gar nichts mehr spürt wenn er denn dann wirklich mal tot ist ...



eine 'Strafe' sein ??? ... geschweige denn Sühne ...

oder gar Wiedergutmachung oder Ausgleich etc ... ???



daß Frau Merkel sich weigert ...

unverzüglich die diplomatischen Beziehungen zu den USA abzubrechen ...



ist ja vielleicht noch nachvollziehbar und vielleicht auch erklärbar ...

mit einer einschlägigen Form von Zurechnungsunfähigkeit ...



daß Herr Voßkuhle sich weigert ... mal zu sagen ...

Leute es gibt in unserem gewaltengeteilten politischen System auch noch das Recht ...



ist zwar auch nachvollziehbar ...

ich weigere mich aber ...



das ebenfalls mit irgend einer Form von Zurechnungsunfähigkeit zu ummänteln ...

das ist schlicht und einfach kriminell ... das ist der eigentliche Terror !!! ...



leider schätzt niemand die Folgen dieses politischen Idiotismus ab ...









