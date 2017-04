Freitag, 21 April 2017 | 16.111

Der Merkel/Voßkuhle-Schrott ...

in Darmstadt findet heute bereits die 7. Weltraumschrottkonferenz statt ...

und das ist wie mit der nach oben offenen Richter-Skala ...



es wird immer mehr Schrott im Weltraum geben ...

und deshalb wird es auch immer mehr Weltraumschrottkonferenzen geben ...



bis der Schrott eines unschönen Tages auf die Erde zurück fällt ...

und hier alles erschlägt und kaputt macht ...



das ist genau so ... also ungefähr ... wie mit dem Schrott in den Ozeanen ...

da wird uns immer von den einschlägig Interessierten erzählt ...



wenn der Meeresspiegel steigt ... das läge am Klimawandel ...

dabei weiß doch jede Physikerin ...



je mehr Schrott man ins Meer schmeißt ...

desto höher steigt natürlich auch der Meeresspegel ...



das ist doch Naturgesetz ...

aber davon verstehen dann wieder der Rechtsprofessor nichts ...



der sich nur mit den Gesetzen befaßt ...

die der Bundestag zustande bringt ...



und da weiß dann wieder die Physikerin ... na die Gesetze hab ich ja selbst gemacht

vor dem Rechtsprofessor brauche ich also keine Angst zu haben ...



und schon gar nicht davor ...

daß der Herr Voßkuhle vielleicht mal eine Politik-Schrott-Konferenz anberaumt ...



*



der Politische Lifestyle ... die Scharlatanerie ...

und der Schalk im Nacken ... der Angela Dorothea Merkel ...



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam die Islamisten das Islamystische ...



*



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

für die Gesundheit sind an sich die Ärzte zuständig ...



soweit ich sehe ...

ist aber noch nie ein Arzt Gesundheitsminister gewesen ...



das ist also ein Musterbeispiel dafür ...

wie durch die so genannte Politik ...



der Bock zum Gärtner gemacht ...

das Pferd von hinten aufgezäumt ...



das Kind mit dem Bade ausgeschüttet ...

wird ... etc ..









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen