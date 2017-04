Donnerstag, 20 April 2017 | 16.110

Angela Merkel / Andreas Voßkuhle ... das Politische Cluster ...

Deutschland wird zur Zeit nicht nur digitalisiert ...

sondern auch systematisch politisch gesteuert clustrisiert ...



während die Digitalisierung mehr oder weniger ein rein technischer Vorgang ist ...

also etwa so wie wenn man sich nach dem Stand der Technik ein neues Auto kauft



ist die Clusterisierung ein gewissermaßen sozialer Vorgang ...

betrifft also den Umgang mit einander ...



gegebenenfalls innerhalb einer bestimmten Gruppe ...

in diesem Fall also der so genannten Politischen Klasse ...



insoweit also im mehr oder weniger krassen Gegensatz zur Demokratie ...

das heißt der Herrschaft des Volkes ...



und erklärt insoweit eben auch ... wie das kommt ...

daß nun selbst in dieser unserer so genannten Bundesrepublik Deutschland ...



seit Jahrzehnten ... wenn nicht von Anfang an ...

um nicht zu sagen seit 1918 ...



also als diejenigen die abgedankt haben zum Volk sagten ...

'Ihr wolltet doch immer die Demokratie ... da habt Ihr sie ...'



wie das also kommt ... daß von einer Regierung zur anderen ...

politischer Dilettantismus und Abartigkeit immer größer werden ...



und trotzdem der Betrieb als solcher scheinbar so gut läuft ...

daß wir als Weltmeister gelten ...



und Angela Merkel als die mächtigste Frau der Welt gilt ...

obwohl sie der Dilettantismus und die Abartigkeit in Person ist ...



mit anderen Worten ... 'Clusterisierung' ist das ...

was man in anderen Zusammenhängen als Kölner Klüngel' versteht ...



und ... mein Gott ... das kann doch fast schon kein Zufall sein ...

wir haben Ostern ... und Konrad Adenauer aufersteht aus dem Grabe ...



im Bundesiwrtschaftsministerium findet heute die Jahrestagung statt ...

'go cluster' ...



und der Auftakt zur Eöffnung der ersten 'Clusterwoche Deutschland' ...

die bis zum 28. April 2017 bundesweit eine Vielzahl von Veranstaltungen bietet



'mit Gelegenheiten zum Kennenlernen und zum offenen Austausch' ...

das heißt zum Kuschen und Kuscheln bzw eben Kungeln und Klängeln ...



*



das Politische Konzert und der ratlose Europäische Rat ...

das Politische Konzept der Angela Dorothea Merkel ... (s.o.) ...



Deutsche und ... Juden und Palästinenser ... Arabisten und Islamisten ...

das Po-litische Thema ... Migration und Integration ... Ministrosensation und Inklusion ...









