Sonntag, 19 März 2017 | 11.078

Weil heut Sonntag ist ...

und Passionszeit ... 'Quadragesima' ... das ist die Zeit im Jahreskreis ...

in der die Kirche versucht ... das mit der Quadratur des Kreises hinzukriegen ...



außerdem ist heute der Sonntag Okuli mei semper ad Dominum ...

was soviel heißt wie ... Meine Augen schauen immer auf den Herrn ...



als Verfassungs Rechtler und Christlicher Politiker könnte man auch sagen ...

et ad constitutionem ...



und orientieren sich dabei immer an der Verfassung ...

früher hieß das mal 'Die Zehn Gebote' ...



daran sieht man den Unterschied zwischen Gottes Staat und dem Rechts Staat ...

allein die deutschen Gesetze sind ein Universum ... offensichtlich unendlich ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen