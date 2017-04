Mittwoch, 19 April 2017 | 16.109

Das Merkel/Voßkuhle-Deutschland/Europa ...

jetzt regen sich wieder Alle darüber auf ...

daß der Erdogan diese so gannnte Wahl wie man so sagt gewonnen hat ...



aber daß bei uns eine mecklenburgische Hausfrau und Pfarrerstochter regiert ...

finden die Alle gaaanz toll ...



obwohl die das gleiche Kaliber ist wie der Erdogan ...

wenn nicht noch schlimmer ...



nichts qualifiziert diese Tussi ...

den Job zu machen den man ihr da überlassen hat ...



der Dilettantismus ist also vorprogrammiert ...

und das fürhrt wiederum automatisch zur Dikatatur ...



niemand will das wahrhaben ... daß man einen demokratischen Staat ...

nur mit professionellem Know-how halbwegs sinnvoll managen und regieren kann ...



und wenn man das nicht kann und trotzdem irgend wie an die Regierung kommt ...

dann bleiben eben nur Dilettantismus und Diktatur ...



das ist doch gewissermaßen Naturgesetz ...

das sich ebenfalls nur mit professioneller Handhabbung des Rechts ...



halbwegs sinnvoll anwenden und fördern ließe ...

aber davon ist Herr Voßkuhle noch weiter entfernt als Frau Merkel vom Regieren ...



*



