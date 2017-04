Dienstag, 18 April 2017 | 16.108

Das Merkel/Voßkuhle Deutschland/Europa ...

ebenso hirnverbrannt wie unverdrossen wird jetzt daran gearbeitet ...

die so genannten Brexit irgend wie auf die Beine zu stellen ...



um nicht zu sagen ... auf die Bühne zu bringen ...

aber selbst dafür fehlt ja ein halbwegs kreativer und professioneller Regisseur ...



gleichzeitig wird zum 60. Jubiläum der Römischen Verträge daran erinnert ...

daß 'wir Europäer' (???) Grundhätten ... stolz zu sein auf dieses Einigungswerk ...



und daß dieses Werk anfängt ... sich in Wohlgefallen aufzulösen ...

müßte man eben als Herausforderung ansehen ...



sie 'vereint' (???) anzupacken und zu gestalten ...

also etwa so wie den Demographischen Wandel ...



und den Briten werden 'konstruktive Gespräche' zugesagt ...

das ist also so ...



wie wenn auf dem Schlachtfeld die Kriegsparteien merken ...

daß es für beide Seiten nichts mehr zu gewinnen gibt ...



die Soldaten zwar nicht fluchtartig das Gelände verlassen ...

sondern zum geordneten Rückzug geblasen wird ...



und die für Volk und Staat ... Wirtschaft und Gesellschaft ...

jeweils entstandenen Unsicherheiten ...



sollen nicht etwa beseitigt und vermieden ...

sondern 'minimiert undgemildert' (???) werden ...



während um uns herum die Mächte immer stärker und größer werden ...

taugt die Europäische Union allenfalls noch für den Behindertensportverein



und speziell Deutschland versinkt politisch in der Bedeutungslosigkeit ...

das man dann allenfalls noch in der Pfeife rauchen kann ...



*



die Kommissionarristische Europa-Oper ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Förderung des Rechts und Beseitigung der Nachteile ...









