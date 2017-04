Montag, 17 April 2017 | 16.107

Das Merkel/Voßkuhle Deutschland/Europa ...

Ostern ... das ist wie Weihnachten ...

das hei ßt da stellt sich immer wieder die Frage ...



gibt es den Osterhasen wirklich ... ???

Tatsache ist ... er bringt immer was ... Eier ... Geschenke ... etc ...



genau so ... also ungefähr ... bzw umgekehrt ... reziprok ... proportional ...

ist das mit Angela Merkel und Andreas Voßkhle ...



das stellt sich auch immer die Frage ...

gibt es sie wirklich ... ???



Tatsache ist ... es gibt sie wirklich ...

aber sie bringen nichts ...



im Gegenteil ...

sie nehmen uns ... also dem deutschen Volk ... alles weg ...



Dinge ... die wir noch gar nicht richtig besessen hatten ...

wie Demokratie und Freiheit ... Recht und Würde ...



Dinge ... die wir schon sicher besessen zu haben glaubten ...

eine deutsche Idendität und eine christliche Basis ... Recht und Ordnung ...



*



der Politische Oster-Montag-Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... die Maltesische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen