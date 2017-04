Sonntag, 16 April 2017 | 15.106

Der Politische Osterhase ...

der Osterhase gehört wie man aktuell und adhoc sehen kann ...

seit kaum daß Weihnachten halbwegs rum ist ...



zu den unverzichtbar wichtigen Dingen ...

unseres gesellschaftlichen geschweige denn wirtschaftlichen Lebens ...



soweit er nicht angesichts der Goldhäschen fürs Betthäschen etc ...

eine ohnehin jahreszeitlich unabhängige kontinuierliche permanente Bedeutung hat ...



jedes Jahr kommen wieder neue Kinder hinzu ...

allen demographischen Entwicklungen zum Trotz wenn nicht geradezu Hohn sprechend ...



so daß sich immer wieder die Frage stellt ...

wie können wir Kinder ... und also noch nicht geschlechtsreife ...



bzw halbwegs selbständig und vernünftig denkende junge Menschen ...

für die Botschaft vom Osterhasen begeistern ... ?



vor welchen Herausforderungen stehen Papa und Mama ...

Opa und Oma ... Onkels und Tantens etc heute ...



das Christentum zeigt angesichts des ebenso massiven wie martialischen ...

Einfalls und Überfalls des Islam ... der Türken ... des Herrn Erdogan ...



die Tendenz zu Auflösungserscheinungen ...

auch daraus ergibt sich die Frage ...



wie können wir lernen ... das besondere Geschenk des Osterhasen ...

um nicht zu sagen ... diesen Schatz den wir ererbt von unseren Vätern ...



tiefer zu verstehen ... besser zu begreifen ...

dieses Erbe zu erwerben um es wirklich zu besitzen ...



wie können wir auch sprachlich befähigt werden ...

das den Menschen zu verkünden ...



wie können wir denen beistehen ... die sich keinen Osterhasen leisten können ...

den armen Familien ganz allgemein und den Flüchtlingsfamilien ganz besonders ...



wie können wir helfen daß Familien ein gutes und tragendes Leben ...

im Glauben an den Osterhasen entfalten ...



und wie können wir sie auf diesem Weg begleiten ...

Hilfen geben und Abhilfe schaffen ...



denn wir müssen den Blick nach vorne richten ...

und schauen ... welche Impulse vom Osterhasen ausgehen können ...



für die Politik von Angela Merkel ganz allgemein ...

für die Familienpolitik von Manuela Schwesig ganz speziell ...



so ... ungefähr ... Erzbischof Dr. Heiner Koch ...

www.ehe-familie-kirche.de ...



*



das Wort der Pfarrerstochter ...

das kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und ... Weltbürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen