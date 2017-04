Samstag, 15 April 2017 | 15.105

Die Politische Ostersamstagsausstellung ... Eelco Brand ...

ELECTROPIA ... Ideal Digital ...

die DAM Gallery Berlin zeigt Eelco Brands utopisches Naturschauspiel ...



in der Themenausstellung ELECTROPIA ...

mit neuesten Arbeiten des niederländischen Künstlers ...



und seiner Auseinandersetzung mit einem konstruierten Ideal der Natur ...

in der digitalen Welt ...



bis 09 Juni 2017 ... DAM Gallery Berlin Seydel Straße 30 ...

www.dam.org ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ... der Brexit ...

die Briten gehen ... aber Angela bleibt ...



Deutsche und ... ABC Asien Buddhismus China ...

Donald Trump ... if China doesn't stop Northkorea I will ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Wissenschaft und Kunst ... Forschung und Lehre ...









