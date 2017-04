Donnerstag, 13 April 2017 | 15.103

Angela Merkel-Sauer und ... die Orgel ...

das Politische Konzert auf der Sauer-Orgel ...

könnte man sich ja zumindest mal vorstellen ...



Angela Merkel und ... der Donnerstag der Hoffnung ...

aber Hoffnung hat die Pfarrerstocher nicht im Programm ...



weder gute noch schlechte ...

Angela Merkel fährt einfach rücksichtslos bis sie durch ist ...



Angela Merkel und ... der Gründonnerstag ...

Donnerstag ... das war der Tag an dem Judas den Jesus verriet ...



da hieß er natürlich noch nicht grüner Donnerstag ...

sondern war eher blau ...



denn das war der Tag ... an dem Jesus das Abendmahl feierte ...

da gab es natürlich Wein ... und nicht nur einen Fingerhut voll ...



sondern da wurde noch richtig gefeiert ...

gewissermaßen frisch from fröhlich frei ...



*



der ratlose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden und Palästinenser ... Arabisten und Islamisten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Minestrosation und Inklusion ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen