Mittwoch, 12 April 2017 | 15.102

Angela Merkel ... Die Getriebene

Das Politische Buch ...

Angela Merkel und ... ihre so genannte Flüchtlingspolitik ...



ein Report aus dem Inneren der Macht ...

nennt Kanzleramts-Korrespodent Robin Alexander sein neuestes Buch ...



wobei zunächst die Frage ist ...

ist das überhaupt das Innerste der 'Macht' ?



Merkels Kanzleramts-Küchenkabinett ...

genauer gesagt wohl eher eine Art Poker-Saloon ...



ist das das Zentrum der Macht ?

bzw was ist überhaupt Macht und wie macht man das ??



wenn jemand mehr oder weniger willkürlich und beliebig ...

hier ein bißchen regelt und da ein bißchen reguliert ...



ist das Ausdruck von Macht ...

oder ist das eher wie im Kindergarten ...



Robin Alexander schreibt ... Angela Merkels Wahlkampf ziele darauf ab ...

die Kanzlerin als verläßliche Konstante in der Welt zu präsentieren ...



aber reicht das ?? auch wenn jemand nur Mist macht ...

ist es natürlich manchmal gut ... wenn man sich wenigstens darauf verlassen kann*



wie es aussieht ...

wird die Welt durch Donald Trump aber nicht unsicherer sondern sicherer ...



und Teresa May könnte sich zum positiven Pendant von Angela Merkel entwickeln ...

und ihr Land jetzt so schön herrichten und rausputzen ...



daß zunehmend Deutsche dorthin ausandern werden ...

für 'arm aber sexy' konnte sich in Berlin noch kein Armer was kaufen ...



das Motto arm aber frei ...

könnte da auf Dauer die bessere Alternative sein ...



Siedler Verlag in der Verlagsgruppe Random House München ...

www.siedler-verlag.de ...



*



