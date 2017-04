Montag, 10 April 2017 | 15.100

Angela Merkel und ... die Attacke ...

Angela Merkel hat jetzt ebenfalls praktisch schon mit dem Bundestagswahlkampf begonnen

und sie schaltet auf Attacke ... hieß es dieser Tage in den einschlägigen Medien ...



in anderen Medien wurde über eine 'Attacke im Drogenrausch' berichtet ...

wonach ein Mann erst aus dem dritten Stock eines Hauses sprang ...



und zunächst auch regungslos liegen blieb ...

als eine herbei geeilte Polizistin ihm helfen wollte ...



aber wie von der Tarantel gestochen aufsprang und die Polizistin verprügelte ...

so daß sie zwar nicht grad krankenhausreif war ....



aber doch immerhin arbeitsunfähig ...

bzw Beamte arbeiten ja nicht ... sie dienen ... also dienstunfähig ...



das paßt irgend wie alles zusammen ...

die Aktivitäten von Frau Merkel sind auch nicht anders zu verstehen ...



es sei denn als Aktivitäten im Drogenrausch ...

und bildlich gesprochen verprügelt sie also auch das Volk derart ...



daß es arbeitsunfähig wird und überhaupt geistig seelisch körperlich verwahrlost ...

und dann läßt sie Millionen so genannter Flüchtlinge ins Land ...



mit dem Argument ... wir brauchen Arbeitskräfte ...

Drogenfreigabe ist also wie Rechtsstaat verteidigen ...



alles im Sinne und im Interesse der Frau Kanzlerin ...

das Volk bleibt auf der Strecke ... die Karawane Merkel zieht weiter ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Maltesische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









