Sonntag, 09 April 2017 | 14.099

Angela Merkel und ... das Wort zum Sonntag oder so ...

das Politische Wort der Evangelischen Pfarrerstochter zum Christlichen Palmarum

die Politische Führung im Sinne des Unglaubens und des Unrechts ...



Angela Merkels so genannte Politik ...

das ist wie Neutronenbomben als Ostereier verstecken ...



das heißt ... die Menschen draußen ... also die Armen kommen um ...

und die Gebäude mit den Menschen drinnen ... also die Reichen leben fort ...



sechster Sonntag der Passions Zeit ... Palm-Sonntag ...

dominica in palmis de passione Domini ...



domine ne longe facias ...

der Herr hält sich jetzt nicht mehr lange fern ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ... Deutsche Landfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...

Ebene und Raum und Zeit ... Universum und Ewigkeit ...









