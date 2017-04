Samstag, 08 April 2017 | 14.098

documenta 14 ... sine Angela et Dorothea ...

es gibt sie noch ... weltbewegende Ereignisse ...

die stattfinden ohne daß Angela Merkel eine Rede hält ...



heute eröffnet die Kasseler documenta 14 in Athen ...

für die Fachwelt sowie das interessierte und verehrte Publikum ...



mehr als 160 internationale Künstlerinnen und Künstler haben nicht Eulen ...

sowieso nicht ... sondern ihre Kunstwerke nach Athen getragen ...



und werden sie in mehr als 40 öffentlichen Instituten und Standorten ...

Kinos und Plätzen ... Bibliotheken und Universitäten ... vorstellen ...



bis 16 Juli 2017 in Athen ... 10 Juni bis 17 September 2017 in Kassel ...

www.documenta14.de ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... ABC Asiaten Buddhisten Chinesen ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Wissenschaft ... Forschung und Lehre ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen