Walter Jens ... weil heute Geburtstag ist ...

hat sich mal mit der Frage beschäftigt ... wäre es ein Gewinn für den Menschen ...

wenn er unsterblich wäre ... unvergänglich ...und er hat diese Frage natürlich verneint ...



denn gerade und vor allem in der Akzeptanz ... im Wissen ... über Tod und Teufel ...

über Sterblichkeit und Vergänglichkeit ...



liegt das was den Menschen überhaupt erst zum Menschen macht ...

die den Menschen auszeichnende unvergleichliche unvergängliche (!) Kraft ...



man könnte ... in Anlehnung an Albert Einstein ...

und wenn man das als spezielle Theorie versteht ...



daraus die allgemeine Erkenntnis und Feststellung ableiten ...

daß das natürlich für alles gilt ... womit wir Menschen so unsere Schwierigkeiten haben ...



zum Beispiel ... mit Armut und Not ... Krankheit und Krieg ... Leid und Leiden ...

Unfrieden und Ungerechtigkeit ... etc und etc ...









