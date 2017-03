Sonntag, 05 März 2017 | 09.064

Die Mail zum Sonntag ...

oder ... Wie das Recht Schaden nimmt ...

bzw 'Gnade allein reicht nicht ...

oder ... Wie der Glaube durch Gnade Schaden nimmt' ...



'Alles ist Gnade' ... 'Allein die Gnade' ...

immer wieder möchte der Gläubige dieser Verheißung zustimmen ...



und merkt nicht ...

daß diese Sätze seinen Glauben beschädigen ...



so ähnlich könnte man auch sagen ... 'Das Gesetz allein reicht nicht' ...

oder ... Wie das Recht durch das Gesetz Schaden nimmt ...



Das Gesetz ist alles ... Allein das Gesetz ... immer wieder ...

möchte das Bundesverfassungsgericht diesen Gedanken zum Ein-und-Alles machen ...



und merkt nicht ...

daß diese Sätze unser Recht beschädigen ...



Mittwoch 15 März 2017 ... um 19 Uhr ...

in der Katholischen Akademie in Berlin ...



unter anderen mit Pfarrer Dieter Wellmann Berlin ...

www.katholische-akademie-berlin.de ...









