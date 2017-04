Mittwoch, 05 April 2017 | 14.095

Angela Merkel und ... das Buch ...

das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-TIP ... C-TA ... et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...



es liegt in der Natur der Sache daß auch ...

der Wandel dem Wechsel unterworfen ist ...



das heißt ... WIR ... heutzutage ... die wir das erleben ...

empfinden das zwar noch als Wandel ...



heimlich still und leise und ohne daß das jemand richtig merkelt ...

geschweige denn wahrhaben will ...



vollzieht sich über die Jahre aber dieser Wechsel ...

teilweise bzw bezeichnenderweise eben auch Wechseljahre genannt ...



und diejenigen die heutzutage geboren werden ...

spüren ja nichts davon ... weder vom Wandel noch vom Wechsel ...









