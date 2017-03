Donnerstag, 02 März 2017 | 09.061

Die Politische Verfassungsbeschwerde ...

Liebe Präsidentinnen und Präsidenten ...

Sehr verehrte Damen und Herren ...



hierdurch erweitere ich meine bereits anhängige Untätigkeitsklage (...)

gegen des Bundesverfassungsgericht und speziell seinen Präsidenten (...)



im Zusammenhang mit meinen bisherigen Verfassungsbeschwerden (...)

und sonstigen Eingaben und Anträgen (...)



um die Klage (...) wegen genereller elementarer Untätigkeit und Unterlassung ...

bzw Faulheit und Dummheit ...



soweit nicht auch und gerade nicht nur wegen krimineller Energie und Intelligenz ...

sondern auch wegen kriminellen Schwachsinns und Impertinenz ...



denn mit reiner Unfähigkeit und einfachem Dilettantismus ...

ist das Geschehen hierzulande nicht mehr zu vergleichen ...



bzw daß das Bundesverfassungsgericht (...) das politische Geschehen ...

nicht nur völlig ungerührt einfach so hinnimmt ...



sondern auch noch ausdrücklich für rechtens erklärt ...

und dem ungehemmten Mißbrauch der Verfassung Tür und Tor öffnet ...



es ist nachgerade unfaßbar ...

daß noch nicht einmal hundert Jahre nach Hitler ...



auf deutschem Boden schon wieder so ein Wahnsinn möglich ist ...

dem es erneut gelingt ...



sich praktisch jeder intellektuellen und rechtlichen Kontrolle zu entziehen ...

bzw der geradezu umgekehrt regelrecht institutionalisiert und kultiviert wird ...



ich grüße Sie herzlich ...

und in aller Hochachtung ...



gez. Eugen Möller-Vogt

Die Politische Bühne



Postfach 54 02 44

10042 Berlin



Telefon 0160 299 54 40

eugen.moeller-vogt@t-online.de



Korrespondent

www.die-politische-buiehne.de









