Sonntag, 02 April 2017 | 13.092

Das Politische Wort der Evangelischen Pfarrerstochter

- zu Judica ...

Fünfter Passions-Sonntag ... auch Schwarzer Sonntag genannt ...

hat aber nichts mit EMMA zu tun ... sondern ... eben ... mit Mutti ...



Muttersöhnchen Horst Seehofer sagt ja zum Beispiel ...

'Nur mit Angela Merkel können wir die Wahl gewinnen' ...



und nun denkt natürlich jeder ... wenn der Horsti das schon sagt ...

Mensch muß die toll sein ...



dabei kommt darin nur zum Ausdruck ...

wie blöd der ganze Rest zusammen ist ...



vor allem kommt darin aber auch zum Ausdruck ...

wie schwierig das mit der Demokratie ist ...



Demokratie heißt ja 'Herrschaft des Volkes' ...

bzw daß das Volk zusammen stärker ist als ein Diktator ...



wenn jetzt jemand wie Angela Merkel dem Volk nicht nur die Gewalt wegnimmt

sondern ihm auch noch die Herrschaft entreißt ...



müßte der Zweitstärkste im Volke die Führung des Volkes übernehmen ...

und dafür sorgen ... daß das mit der Herrschaft des Volkes klappt ...



wenn der sich dann aber dem Stärksten unterwirft ...

wird de facto nicht die Demokratie sondern die Diktatur gestärkt ...



und so weiter ... Judica me ... richte mich aus ...

oh Herr Du mein Gott ...



hilf mir mich an der Verfassung zu orientieren ...

oh Herr Professor Voßkuhle Du Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...



vielleicht schaffe ich das ja dann doch noch bis Ostern ...

die Leiden des Volkes der Völker der Bürger der Menschen zu beenden ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ... Deutsche Landfahrt ... Luftfahrt ... Raumfahrt ...

Ebene und Raum und Zeit ... Universum und Ewigkeit ..









