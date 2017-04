Samstag, 01 April 2017 | 13.091

Die Politische Ausstellung ... im Bundesrat ...

Kunst ist bekanntlich das Maß aller Dinge ...

vor allem die Kunst im Spannungsfeld zwischen Kontrolle haben und nichthaben



Vertrauen haben ist gut ... Kontrolle haben ist angeblich besser ...

Kontrolle verlieren ist wahrscheinlich noch schlechter als kein Vertrauen haben ...



Bundesratspräsidentin Malu Dreyer eröffnete gestern im Bundesrat ...

eine Ausstellung der Künstlerin Franziska Hünig ...



ihre Werke aus photographischen und malerischen Elementen treten in

einen Dialog mit einem ansonsten eher nüchternen Raum neben dem Plenarsaal



sprechen also gewissermaßen über das Wechselspiel ...

zwischen künstlerischer Leichtigkeit und politischer Strenge ...



vielleicht erörtern sie aber auch die Frage ...

warum das Bundesverfassungsgericht sich weigert ...



die Reden der Bundesratspräsidentin ... unter anderen ...

einer kritischen und rechtlich-relevanten Prüfung und Würdigung zu unterziehen ...



bis Ende September 2017 ... also ungefähr bis zur Bundestagswahl ...

