Freitag, 31 März 2017 | 13.090

Der Politische Lifestyle der Angela Dorothea Merkel ...

bei Angela Merkel deckt sich das Politische mit dem Persönlichen ...

der Politische ist auch ihr Persönlicher Lifestyle ...



bei den anderen Politikern ist das anders ...

die haben in der Regel ein politisches Leben und ein privates Leben ...



ein Wirtschaftsboss wird sich durch seine Politischen Aktivitäten ...

natürlich nicht in der Führung seines Unternehmens oder Verbandes irritieren lassen ...



ein Künstler nicht in seiner Kunst ...

ein Religionsaktivist nicht in seinem Glauben ...



ein Wissenschaftlier nicht in seinen Erkenntnissen ...

ein Lehrer nicht in seinen Vorstellungen von Pädagogik ...



geschweige denn Rechtsanwälte und 'Wirtschaftsprüfer' ...

und was da sonst alles so kreucht und fleucht ...



bei Angela Merkel gibts das alles nicht ...

sie ist in erster Linie und vorderster Front Bundes-Kanzlerin ...



was also gerade nicht heißt ...

daß sie sich als verfassungsmäßige und professionelle Politikerin betätigt ...



sondern sie spult einfach den Tagesablauf bzw den 'Kalender' wie das offiziell heißt ab

wie er sich aus ihrer Stellung ergibt und wie ihr das vorgelegt wird ...



Wort für Wort ... Schritt für Schritt ...

inclusive der so genannten 'typischen Handbewegungen' ...



ohne weiter zu denken oder auch nur nach-zudenken ...

geschweige denn voraus ...



so wie andere Kriminelle auch an nichts anderes denken ...

als an das was sie gerade machen ...



zum Beispiel in eine Bank einbrechen ... außer daß sie sich vielleicht sagen ...

Bankeinbruch ist Scheiße ... man müßte 'ne Bank betreiben ...



so wie Angela Merkel in etwa auch sagt ...

Politik machen ist Scheiße ... aber Bundeskanzlerin sein ... das wär schon was ...



oder so wie die Reichen zum Beispiel sagen ...

Geld ist an sich völlig unwichtig ... aber viel Geld ... das ist schon was ...



und da geht es Angela Merkel ... also der Pfarrerstochter ...

wie dem Lieben Gott ...



der morgens aufwacht und sagt ...

ach ich muß ja gar nicht zur Arbeit ... ich bin ja Gott ...



so ... ungefähr ... wacht auch Angela Merkel morgens auf und sagt ...

ach ich muß ja gar nicht Politik machen ... ich bin ja Bundeskanzlerin ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam die Islamisten das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ...









