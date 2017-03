Donnerstag, 30 März 2017 | 13.089

Der Europäische Rat ...

- und die ratlose Angela Merkel ...

kein politisches Konzept ...

ist natürlich kein Wunder wenn man 'ein Rad ab hat' ...



die Sache mit dem Brexit ...

und Erdogan und Putin und Trump und et cetera und et cetera ...



das ist unter Stichworten wie Dilettantismus oder Talentlosigkeit ...

oder selbst völliger politischer Unfähigkeit nicht mehr zu verarbeiten ...



da das alles völlig bewußt und bedacht ...

ebenso absichtlich wie absichtsvol gemacht wird ...



kann man auch nicht einfach sagen ... das sei geisteskrank ...

und sie sollte mal zum Arzt gehen ...



insofern bleibt also doch wieder nur die Komponente ...

das ist kriminell ...



nun kann man natürlich erst recht nicht sagen ...

sie sollte mal zum Staatsanwalt gehen ...



das Problem ist ... daß man ihr den Staatsanwalt ...

obwohl der paradoxerweise auch noch 'Staats'Anwalt' heißt ,,,



auch nicht einfach schicken kann ...

genau so wenig wie unter anderem den so ganennten Verfassungsschutz ...



und genau daran zeigt sich eben die Perfidie ...

genauer gesagt die Perversität des so genannten Rechtsstaats ...



offiziell bzw laut Verfassung haben wir Gewaltenteilung ...

aber diese gewaltengeteilte politische Führung ...



verhält sich wie die drei sprichwörtlichen Affen ...

der Eine sieht nichts der Andere hört nicht der Dritte sagt nichts ...



wobei die Dritte Gewalt ... sprich der Bundesverfassungsgerichtspräsident ....

nochmal eine Extramischung für sich ist ...



er verweigert den Blick auf das politische Geschehen ...

er beobachtet nicht ... er sieht einfach nichts ...



einfach blind ...

das heißt noch nicht mal Augen zu geschweige denn durch ...



er verweigert sich jeder rechtlich gebotenen Anhörung ...

er hört nicht mal wenigstens hin ...



sondern zum einen Ohr rein zum anderen wieder raus ...

das heißt Ohren das sind für ihn Rohre mit Durchzug ...



er verweigert sich jeder rechtlich-relevanten Erörterung ...

das heißt er sagt nichts er definiert nicht erklärt nicht ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden und Palästinenser ... Arabisten und Islamisten ...

das Po-litische Thema ... Migration und Integration ... Ministration und Inklusion ...









