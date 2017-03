Mittwoch, 29 März 2017 | 13.088

Das Politische Buch ...

- Die sieben Siegel der Angela Dorothea Merkel

die Frau ... die Pfarrerstochter ... das Gottesgeschenk ...

mit den sieben Siegeln ...



wobei auch das wie jede Medaille zwei (!!) Seiten hat ...

zum einen versteht die Frau Merkel nichts weil sie ...



hirnverbrannt geisteskrank kriminell arrogant ignorant ungebildet hinterhältig ist

in beliebiger oder auch umgekehrter Reihenfolge ...



zum anderen versteht aber das Volk die Frau Merkel nicht weil es systematisch ...

veralbert verarscht verarmt verblödet verdummt verkauft verwahrlost wird ...



zum Dritten ist das Buch mit den so genannten sieben Siegeln ...

aber ja auch eine Beschreibung ...



von (sieben) an sich unglaublichen Ereignissen und Entwicklungen ...

Gegebenheiten und Entfaltungen ... Vorgängen und Zuständen ...



wer hätte je gedacht ... daß wiedermal eine Regierungs-Chefin ...

nichts anderes macht als die verfassungsmäßige Ordnung beseitigen ...



daß es durch ihre Untätigkeit in dieser mühsam genug ...

zusammengekleisterten Europäischen Union mal zum Brexit kommt ...



oder entsprechend der Putin sich einfach die Ukraine krallt ...

und droht die alrehrwürdige Sowjet-Union gegen die Europäische Union zu stellen



daß die Frau Bundeskanzlerin den Donald Trump nicht verhindert ...

und den Herrn Erdogan hier praktisch zum Vizekanzler macht ...



nicht bereit ist ... trotz höchsten militär-technischen Know-hows ...

ein halbwegs sinnvolles Verteidigungs bzw Friedens Konzept zu entwickeln ...



und last but not least ausgerechnet als evangelische Pfarrerstochter ...

und daß die dann Bundeskanzlerin wird ...



was man insoweit tatsächlich fast als Gorttesgeschenk hätte ansehen können ...

das Christentum nach allen Regeln der Kunst verrät und verkauft ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn T-TIP ... C-TA ... et-C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









