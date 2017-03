Montag, 27 März 2017 | 13.086

Das Angela Merkelsche Europa ...

das ist so ... ungefähr ... wie mit ihrem politischen Konzept ... s.donnerstags ...

das gibt es nicht ... sie hat gar keins ...



und zwar eben nicht nur ... weil sie das etwa so gut zu verstecken wüßte ...

sondern weil niemand richtig hinguckt ...



vor allen eben nicht der Andreas Voßkuhlsche so genannte Rechtsstaat ...

bzw sein Bundesverfassungsgericht ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentarische Europa ...

Deutsche und ... die Maltesische Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ...









