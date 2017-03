Samstag, 25 März 2017 | 12.084

Die Politische Ausstellung ... Das Märkische Museum ...

der imposante Museumsbau an der Spree wird demnächst ...

in den nächsten Jahren ... in einigen Jahren ... von Grund auf saniert ...



bis dahin erprobt und präsentiert ... offeriert und diskutiert ... das Stadtmuseum Berlin ...

zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten ...



unter dem Motto ...

Das Märkische Museum auf dem Weg zum Berlin Museum ...



denn nach Abschluß der Sanierung soll das traditionsreiche Haus ...

mit einem neuen Konzept unter neuem Namen wieder eröffnet werden ...



im April wird in diesem Sinne eine Sonderausstellung eröffnet ...

Berlin 1937 ... im Schatten von morgen ...



bei der auch das Märkische Museum selbst ...

zum Gegenstand einer kritischen Betrachtung wird ...



Landesmuseum für die Kultur und Geschichte Berlins ...

www.stadtmuseum.de ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Chinesen Buddhisten Asiaten ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Entwicklung ...

Konstitution und Edukation ... Prozession und Evolution ...









