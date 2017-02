Dienstag, 28 Februar 2017 | 09.059

Der Kommissionarristische EU-Faschings-Dienstag ...

der Fasching ist ja jetzt vorbei ... die Faschingsnarren gehen nach Hause ...

die Narretei in der Europäischen Union geht dagegen weiter ...



im allgemeinen gilt ...

auch Leute die an sich etwas von ihrem Fach verstehen ...



werden so lange befördert ...

bis sie die Stufe ihrer Inkompetenz erreicht haben ...



wiezum Beispiel Jean-Claud Juncker ... der Kommissions-Präsident ...

oder Andreas Voßkuhle ... der Bundesverfassungsgerichts-Präsident ...



das Problem mit diesen Leuten ist ja nicht was sie dann noch tun ...

bzw das was sie nicht tun ...



daß sie eigentlich nichts mehr tun und Handeln ...

machen und wandeln ...



sondern daß sie sich weigern wenigstens zu kommunizieren ...

und die Dinge bzw das Internet of things zu erörtern ...



Communication ... Public Affairs ... Leadership ... zu betreiben ...

und wenn also schon nicht eine verfassungsmäßige Ordnung herzustellen ...



dann wenigstens das Recht zu fördern ...

und auf die Beseitigung der bestehenden Nachteile hinzuwirken ...









