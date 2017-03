Freitag, 24 März 2017 | 12.083

Der Politische Lifestyle von Angela Dorothea Merkel

wie blöd diese Frau ist sieht man daran ...

daß sie ... wie gesagt sich nicht entblödet ...



eine so genannte Armutszeugnis-und-Reichtums-Bilanz überhaupt vorzulegen ...

statt alles dafür zu tun ... daß sowas gar nicht nötig ist ...



und sich auch im weiteren ... wie gesagt nicht entblödet ...

vor einer so genannten sozialen Spaltung der Gesellschaft zu warnen ...



und das auch nicht nur einfach so ...

sondern vor einer 'zu starken Spaltung' ... ???



wie sagt sie immer ... 'Abhören unter Freunden geht gar nicht' ...

Armut unter Freunden geht noch weniger !!!



und noch weniger geht ...

daß wir eine politische Führung haben die so blöd ist ...



vor allem aber ... daß wir ein Bundesverfassungsgericht haben ...

mit dem sich ein rechtlich-relevantes Gespräch darüber nicht 'führen' läßt ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam die Islamisten das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Mistestration ... Integration und Inklusion ...









