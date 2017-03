Mittwoch, 22 März 2017 | 12.081

Das Politische Buch ...

Angela Merkel ... ein Treppenwitz der Weltgeschichte

es gibt ja Mitbürger die sagen ...

es geht schon wieder schwer auf Weihnachten zu ...



aber vor die Christmesse ...

haben die Götter bekanntnlich die Buchmesse gesetzt ...



und die ersten Nominierungen für den Buchpreis ...

liegen inzwischen schon vor ...



und natürlich jede Menge anderer Bücher ...

die sich damit beschäftigen was alles passiert wenn ...



insbesondere also über rechte Politiker und rechte Politik ...

den Verlust unserer so genannten Werte



den Verfall abendländischer Kultur ...

und den Untergang des Abendlandes überhaupt ...



der Witz (sic!) daran ist bloß ...

wenn so genannte Rechte tatsächlich an die Regierung kommen sollten ...



was angesichts des pfarrerstöchterlichen Dilettantismus von Angela Merkel ...

nicht ganz auszuschließen ist ...



dann ist (!!!) das bereits der Abschluß dieser Entwicklung ...

und nicht etwa erst der Anfang ...



die entscheidende Frage ist doch nicht ... 'Was will die AfD' ?

sondern 'Was will eigentlich Angela Merkel' ? ...



bzw die AfD will (!) Deutschland möglicherweise verändern ...

Angela Merkel hat (!!) Deutschland doch längst verändert ...



s. 'Verlust politischer Kontrolle' ...

'Beseitigung moralischer Gewißheiten' ...



s. Justus Bender ... bei Pantheon München ...

Hans-Peter Schwarz ... bei DVA München ...



