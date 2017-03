Dienstag, 21 März 2017 | 12.080

Die Politische Oper ... Die Faust der Angela ...

gleich mehrere ... um nicht zu sagen jede Menge Männer ...

im politischen Umfeld so genannte Lobbyisten ...



umkreisen Angela ...

bzw Dorothea ... bzw Marguerita ...



mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen und Erwartungen ...

wenn nicht Forderungen und Erpressungen ...



Grandiose Opéra in vier Akten bzw Regierungsperioden ...

teilweise auch französisch und oder englisch ...



mit Untertiteln und Übersetzungen ...

soweit nicht untersetzt und überkandidelt ...



bzw den unvermeidlichen Erklärungen und Erläuterungen des Regierungssprechers

und einer ganzen Reihe von Nebendarstellern und noch mehr Claqueuren ...



eine Koproduktion mit den Theatern in Washington London Moskau Ankara u.a.

www.deutscheoperberlin.de



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

das Ewig Weibliche läuft Gefahr beseitigt zu werden ...









