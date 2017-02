Sonntag, 19 Februar 2017 | 07.050

67. Berlinale 2017 ... 'Ein Gespenst geht um ...'

im Grunde genommen ist das absurd grotesk paradox etc etc ...

daß solche Veranstaltungen immer wieder stattfinden ...



so als wäre sonst nix los in der Welt ...

so als würden nicht Krieg und Zerstörung ... Hunger und Not ...



Vernichtung von Leben und Geist ...

last but not least sogar von Kunst und Kultur ...



den Gang der Dinge bestimmen ...

und idiotischerweise die Realität dann auch noch als 'Gespenst' erfunden ...



daß solche Veranstaltungen dann auch noch mißbraucht werden ...

zum fishing for compliments ...,



mit einer scheinbaren Kritik an den Zuständen und Entwicklungen ...

einem scheinbaren Engagement gegen Tun und Lassen der Verantwortlichen ...



es hat auch nach den historischen Bilder und Bücher Verbrennungen ...

Kunst und Kultur Stürmen ...



immer wieder gleich die Leute gegeben ...

die ... zum Beispiel ... dann mit Adolf Hitler Kaffee getrunken haben ...



und heutzutage will das niemand wahrhaben ...

daß das genau das Gleiche ist ...



wenn George Clooney mit Angela Merkel Kaffee trinkt ...

von der Hoffärtigkeit des Dieter Kosslick et al also mal ganz abgesehen ...



die Berlinale selbst ist das Gespenst das umgeht ...

oder meinetwegen auch die so genannte Münchener Sicherheitskonferenz ...



und gegen die Mauern ... hinter denen sich das Establishment versteckt ...

und die Schreie der Menschen draußen im Lande ... in der Welt ... ignoriert ...



wenn nicht geradezu instrumentalisiert ...

war die Berliner Mauer praktisch eine historische Randnotiz ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen