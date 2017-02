Sonntag, 19 Februar 2017 | 07.050

Das Leben in der Kirche ...

zum Beispiel ... Frauenkirche Dresden ...

Dienstag 21 Februar 2017 um 20 Uhr ... 'What was said?' ...



das derzeit stattfindende Kulturfest 'Am Fluß / At the river' ...

ist mit einer Sonderveranstaltung in der Frauenkirche zu Gast ...



bei der spezielle jazzige Klänge zu hören sein werden ...

mit der deutsch-afghanischen Sängerin Sirmin Tander ...



und den norwegischen Jazzmusikern Tord Gustavsen (piano) ...

und Jarle Vespestadt (drums) ...



Thema des musikalischen Projektes ...

das Verschmelzen von Traditionen des Christentums und des Sufistentums ...



