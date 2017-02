Sonntag, 19 Februar 2017 | 07.050

'Rot-Rot-Grün möglich' ...

- was für ein völlig hirnverbrannter Irrsinn ...

das Problem ist doch gar nicht ...

daß das m ö g l i c h ist ...



sondern das Problem ist ...

daß es gegebenenfalls u n - m ö g l i c h ist ...



noch wenigstens halbwegs verfassungsgemäß zu regieren ...

geschweige denn politisch zu führen ...



daß es gegebenenfalls u n - m ö g l i c h ist ...

auf die Beseitigung der ohnehin bereits bestehenden ...



geschweige denn der sich daraus ergebenden Nachteile ...

hinzuwirken ...



daß es gegebenenfalls u n - m ö g l i c h ist ...

die Geltendmachung geschweige denn Durchsetzung des Rechts zu fördern ...



s.u.a.Art.3GG ...

dem das Bundesverfassungsgericht bereits jetzt keinerlei Beachtung schenkt ...



unter Mißachtung ... soweit nicht geradezu kriminellem Mißbrauch ...

seiner Position bzw der Funktion der Dritten Gewalt im demokratischen Staat ...









