Sonntag, 19 März 2017 | 11.078

Das Wort der ignoranten dilettantischen Pfarrerstochter

sie sagt ... zum Beispiel ..

wenn man politische Differenzen habe müsse man nach Kompronissen suchen ...



und genau daran zeigt sich wiedermal ...

daß Frau Merkel überhaupt keine Politikerin ist ...



Politik machen heißt doch gerade ... sich so zu verhalten ...

und zumindest unverzüglich so zu handeln



daß keine Differenzen entstehen ... das ist doch kontinuierliches Alllltagsgeschäft ...

Tagespolitik ... bzw business as usual ...



Politik machen heißt doch gerade ...

sich so zu verhalten und so zu handeln ... daß ein politisches Ziel erreicht wird ...



einen Kompromiß zu suchen ist nicht Politik machen ...

ein Kompromiß ist kein politisches Ziel ... ein Kompromiß ist Kuhhandel ...



wenn ich mit meinen Kindern erzieherische Differenzen habe ...

zum Beispiel darüber ... ob sie heute in die Schule gehen oder nicht ...



kann ich auch nicht sagen ... na gut ...

in einer solchen Lage müssen wir beide jetzt nach einen Kompromiß suchen ...



sondern dann muß ich mir überlegen ... was muß ich denn jetzt tun ...

damit die rechtzeitig in die Schule kommen ...



oder ich muß eine gegebenenfalls erforderliche Entschuldigung schreiben ...

oder so ...



also nochmal ... ein Kompromiß ist ... politischer Mist ...

bzw also ein persönlicher Kuhhandel oder reines Poker-Spiel oder so ...



ein Kompromiß ist nicht ... politische Pflicht ...

bzw also verantwortliche Volksvertretung ...



bzw verantwortliche Wahrnehmung der Bedürfnisse und Interessen ...

des Volkes ... geschweige denn seines Staates ...



ein Kompromiß ist auch nicht ... Verantwortliche Regierung ...

geschweige denn politische Führung ...



und ein Kompromiß ist erst recht nicht ...

Verantwortliche Recht-sprechung ...



bzw also Wahrnehmung wohlverstandener Eigeninteressen ...

geschweige denn institutionelle Dritte Gewalt ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...

Zeit und Raum ... Masse und Geschwindigkeit ...









