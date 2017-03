Samstag, 18 März 2017 | 11.077

Die Galerie Angela Merkel ... Parallel ... Parallax ...

Carsten Nicolai ...

Minoru Hatanaka ... NTT/ICC International Communcation Center ...



unter dem Titel 'Parallax' ergründet Carsten Nicolai Indikatoren ...

die seinen künstlerischen Werken zugrunde liegen ...



und insofern Parellelen zur der Art und Weise ...

wie Angela Merkel Politik macht bzw politisch rumwerkelt und merkelt ...



'Parallax' ist die Bezeichnung für einen Eindruck bzw einen visuellen Effekt ...

und im übertragenen Sinne also der Beweis für ein bestimmtes Verhalten ...



daß ein Objekt ... von verschiedenen Punkten aus betrachtet ...

auch verschieden bzw also unterschiedlich aussieht ...



im Gegensatz zur sturen und brutalstmöglichen Politik Angela Merkels ...

hebt die dynamische Präsentation der Arbeiten Carsten Nicolais ...



die feinfühlige Schönheit seiner künstlerischen Ausdrucksformen hervor ...

und erlaubt es den Zuschauern und Betrachtern ...



gewissermaßen in die Kunstwerke einzutauchen ...

auf die ihre somatische Sinneswahrnehmung reagiert ...



während der Bürger von der Politik Angela Merkels ...

abgestoßen und in die Flucht geschlagen ...



und dennoch arm und krank ...

verwahrlost und verblödet wird ...



Ichihara Lakeside Museum Japan ... bis 14 Mai 2017 ...

Galerie EIGEN + ART Berlin und Leopzig ... www.eigen-art.com ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Asiaten Chinesen Buddhisten Hinduisten Inder Japaner...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Forschung und Lehre ...









