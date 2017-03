Freitag, 17 März 2017 | 11.076

Die Lifestyle-Kanzlerin ...

will sich bekanntlich trotz und alledem ...

für gute wenn nicht noch bessere Beziehungen zur Türkei einsetzen ...



und mit aller Kraft natürlich ...

und da die Beziehung zu Herrn Erdogan kaum noch zu verbessern ist ...



denkt die Kanzlerin darüber nach ...

zumindest den bereits hier lebenden Türken ...



eine Art privilegierte Bürgerschaft einzuräumen ...

in aller Klarheit natürlich ...



und auf der Basis unserer Werte ...

bzw nach unseren Vorstelllungen ...



das könnte allerdings angesichts der aktuellen Vorgänge und Entwicklungen ...

schneller gehen als gedacht ...



denn Frau Merkel wartet bekanntlich immer auf das Bundesverfassungsgericht ...

Herr Erdogan aber nicht ...



das heipt ... er wird sich kurzerhand darauf berufen ...

daß hierzulande doch die Freiheit des Bekenntnisses (...) unverletzlich ist ...



und daß bei uns doch eh alles in der Verfassung wort-wörtlich steht und nachzulesen ist

so daß man das Bundesverfassungsgericht also eigentlich ersatzlos streichen könnte ...



*



