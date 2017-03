Mittwoch, 15 März 2017 | 11.074

Angela Merkels Küchenkabinett ...

mittwochs am Vormittag und mehr oder weniger übernächtigt ...

tagt regelmäßig das Kabinett ...



also die Regierung ...

unter dem Vorsitz der Regierungs-Chefin bzw der Bundeskanzlerin ...



und zwar im großen Kabinettsaal und also nicht 'im' Kabinett ...

bzw nicht zwischen zwei Zimmern ...



dann schon eher zwischen den Stühlen ...

zum Beispiel dem einen in Ankara und dem anderen in Washington ...



was nicht unbedingt etwas über die Qualität der Bezehungen aussagt ...

es gibt bekanntlich Ehepaare ... die haben getrennte Betten ...



andere haben getrennte (Schlaf)Zimmer ... mit und ohne Kabinett ...

am besten sind angeblich getrennte Wohnungen ...



zum Beispiel die eine in Berlin und die andere in New York ...

aber das ist eine andere Geschichte ...



wenn das Kabinett tagt ... also die Regierung ...

unter dem Vorsitz der Regierungs-Chefin bzw der Bundeskanzlerin ...



erklärt hinterher der Regierungssprecher ...

was die Kanzlerin alles so erklärt hat ...



unregelmäßig bzw praktisch parallel zum Tagesgeschäft ...

tagt dann noch Angela Merkels Küchenkabinett



also der innerste Kreis ihrer Vertrauten und Beraterinnen ...

darüber verlautet natürlich offiziell nichts seitens des Regierungssprechers ...



da läßt nur die Kanzlerin selbst gelegentlich die Katze aus dem Sack ...

zum Beispiel mit so Sprüchen wie ...



'wenn ich mich dafür entschuldigen muß ...

daß ich hier ein paar Flüchtlinge reinlasse ... dann ist das nicht mein Land' ...



oder dieses berühmte wenn nicht inzwischen berüchtigte ...

'die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison' ...



*



