Dienstag, 14 März 2017

Politische Beziehungen ...

der Aufreger der Woche ..

Zwanzigjährige liebt fast Sechzigjährigen ...



und sagt dazu ... im Moment funktioniert diese Beziehung ...

warum sollte ich das also nicht machen ...



aber ich sags mal knallhart ... mir ist schon klar

ich hab mein Leben noch vor ... er hat seins schon hinter sich ...



so ... ungefähr ... ist das auch mit der Beziehung ...

zwischen Angela Merkel und dem deutschen Volk ...



obwohl das Verhältnis noch etwas krasser ist ...

Eins zu fast Achtzig (Millionen) ...



und sagt dazu ... ich bin auf nicht völlig illegale Weise zu diesem Job gekommen ...

warum sollte ich das also nicht machen ...



aber mir ist schon klar ... wenn das Volk irgend wann aufwacht ...

und zur Besinnung kommt ... und ihm bewußt wird ...



daß ich nichts anderes bin als eine kriminelle alberne dumme Gans ...

bringen die mich um ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... das Göttliche und überhaupt ...









