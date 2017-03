Montag, 13 März 2017 | 11.072

Der Politische Film ...

jetzt beschwert sich Angela Dorothea Merkel dauernd ...

weil sie nicht mit der Nazi-Diktatur verglichen werden will ...



es wird die Zeit kommen ... wo nachfolgende Regierungen ...

nicht mit der Dikatur von Frau Merkel verglichen werden wollen ...



neulich hat sie noch gesagt ...

'ausspionieren unter Freunden geht gar nicht' ...



jetzt spricht sie mit Donald 'Duck' Trump ...

dem eh schon nichts entgeht was hierzulande passiert ...



das Ergebnis des Gesprächs kann also nur sein ...

daß den USA gegenüber alles offengelegt wird ...



und dann brauchen die nicht mehr zu spionieren ...

sind ja unsere Freunde Frieden Befreier Beschützer Verteidiger Vertraute



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Maltesische Ratspräsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









