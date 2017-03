Sonntag, 12 März 2017 | 10.071

Das Wort der Pfarrerstochter ...

wenn diese Frau Merkel auf nur einen Funken Anstand im Bauch hätte ...

wie das Volk sagt ...



und die Werte wirklich achten und schützen würde ...

die zu verteidigen sie dauernd an und vor gibt ...



müßte sie sich konsequenterweise eigentlich umbringen ...

das heißt ... im entsprechend übertragenen Sinne ...



den Erfolg herbeiführen ...

den der Graf Stauffenberg damals mit seinem Attentat bezweckt hatte ...



aber natürlich denkt die Frau Merkel genau so wenig an Selbstmord ...

wie seinerzeit Adolf Hitler ...



die Diktatur von Frau Merkel ...

also die Art und Weise wie sie regiert und führt ...



ist reine Nazu-Diktatur ... wie sie im Buche steht ...

bzw in 'Mein Kampf' ... von den historischen Details also abgesehen ...



und wo der Herr Erdogan recht hat hat er recht ...

daß er selbst auch nicht besser ist steht auf einem anderen Blatt ...



und es sind auch nicht die Neo-Nazis ...

die sich jetzt gegen die Nazi-Vergleiche wehren ...



sondern es sind eben die alten Nazis ...

die sich getreten fühlen ... und prompt bellen ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen