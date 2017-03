Samstag, 11 März 2017 | 10.070

Die Politische Ausstellung ... Johannes Brus ...

Johannes Brus ... 'Das Unsichtbare im Sichtbaren' ...

im ART FOYER der DZ BANK Kunstsammlung in Frankfurt am Main ...



durch chemische und physikalische Veränderungen im Entwicklungsverfahren ...

durch Nachkolorierung ... Überblendung ... Montage ... Collage ...



verfremdet Johannes Brus Bilder der realen Welt ...

und eröffnet quasi einen neuen Kosmos ...



seine photographischen Arbeiten entführen den Betrachter in eine andere Sphäre

teilweise exotisch-mystisch ... komisch-skurril ... oder doch auch zu sich selbst ...



Künstlergespräch mit Johannes Brus ...

und Peter Friese ... dem Direktor des Weserburg Museums in Bremen ...



Freitag 24 März 2017 ...

www.dzbank-kunstsammlung.de ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

Deutsche und ... Chinesen Buddhisten Asiaten ...



das Politische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Furchung und Leere ...



apropos geisteskrank ...

Angela Merkel sagt ... zum Beispiel ... zu den Nazi-Vergleichen ...



das sei so deplatziert ...

daß man das ernsthaft gar nicht kommentieren könne ... eigentlich ...



nun könnte man denken ... wenn sie sagt 'eigentlich' ...

daß sie es dann doch noch tut ... is aber nich ...



woran man wieder sieht ...

daß die Frau keinerlei Gespür geschweige denn Talent für Politik hat ...



zu Zeiten von 'Wehret den Anfängen ... tut sie nichts ...

sondern sagt einfach ebenso trotzig wie trozdem 'das schaffen wir schon' ...



und wenn dann feststeht ... daß sie es nicht geschafft hat ...

sagt sie ... das kann man gar nicht ernsthaft kommentieren ...



einfach ignorieren ...

oder die Steigerung ... noch nicht mal ignorieren ...



und morgen steht dann sicher wieder in allen Zeitungen ...

'Angela Merkel ... der Fels in der Brandung' ...



das ist das Idiotische an der ganzen Entwicklung ... eigentlich ...

soweit nicht das Handeln und Verhalten von Andreas Voßkuhle ...









