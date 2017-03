Donnerstag, 09 März 2017 | 10.068

Mißverständnis ... oder Idiotie ...

vielleicht könnte man sogar sagen ...

Vergeßlichkeit ... oder Alzheimer ...



daß das Bundesverfassungsgericht im allgemeinen ...

und sein Präsident im besonderen ... sich hartnäckig weigern ...



die Begriffe um die es in unserem politischen und kulturellen ...

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben und Streben ...



elementar soweit nicht existenziell geht ...

wenigstens halbwegs sinnvoll versuchsweise verfassungsgemäß ....



also adäquat ... rechtlich-relevant ... medial-praktikabel ... zu definieren ...

wie beispielsweise eben Gleich-berechtigung oder Demo-kratie und so ...



gleiche Chancen und gleiche Quoten und selbst gleiche Rechte ...

sind doch nicht nur nicht schön und gut ...



sondern haben mit gleichem Recht (!) allenfalls andeutungsweise was zu tun ...

und führen im Gegenteil immer weiter davon weg ...



das ist wie wenn einer einen 100m-Lauf nach 10 Metern abbricht ...

weil er glaubt er sei am Ziel ...



Frage ist also ... Mißverständnis ... Vergeßlichkeit ...

denen man mit etwas Aufklärung und Nachilfe Abhilfe leisten könnte ...



oder reine Idiotie ... wo allenfalls eine Therapie hilft ...

oder Alzheimer ... wo gar nichts mehr hilft ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ...

Juden Palästinenser Arabisten Islamisten ...



das Po-litische-Thema ...

Migration und Minestronesation ... Integration und Inklusion ...









