Montag, 06 Februar 2017

Genitalisierung und Gentrifizierung ...

in Deutschland ist die Genitalverstümmelung verboten ...

und gilt als gefährliche Körperverletzung bzw schwere Menschenrechtsverletzung ...



zumindest teilweise ...

bei Menschen jüdischen Glaubens zum Beispiel wiederum nicht ...



eigentlich ist das unfaßbar ... daß es Länder gibt ...

in denen praktisch alle Frauen beschnitten sind ...



und deshalb tut die Bundesregierung auch praktisch nichts dagegen ...

außer irgend welchem halbherzigen pro-forma-Aktionismus ...



obwohl zu diesen Ländern wie Ägypten und Athiopien ...

Eritrea Guinea Irak Mali Somalia etc ...



durch Botschaften und Konsulate ein ständiger Kontakt besteht ...

und die Staats und Regierungs Chefs etc ...



hier immer mit einem Riesen-Tam-Tam-Taramtamtam begrüßt werden ...

also mit den so genannten militärischen Ehren ...



und als wolle man beweisen 'Mit Musik geht alles besser' ...

setzt Deutschland auf einen Dreiklang ...



Aufklärung ... Prävention ... Strafverfolgung ...

als ob mit der Strafverfolgung irgend jemand geholfen sei ...



zudem liegt Deutschland kulturell ohnehin ...

zumindest teilweise noch hinter diesen Ländern mit der Genitalamputation ...



weil hierzulande eine Art von Volksverdummung betrieben wird ...

die praktisch einer Hirnamputation gleichkommt ...



in Deutschland lebende Zuwanderer dürfen nicht in ihre Heimatländer reisen ...

um dort eine hier verbotene Beschneidung durchführen zu lassen ...



die in Deutschland nicht verbotene Hirnamputation ...

wird dagegen auch nicht annähernd ausgeglichen dadurch ...



daß Deutsche Hirnamputierte ungehindert ins Ausland reisen dürfen ...

schon gar nicht durch die Typ-Drei-Reisefreiheit der Bundeskanzlerin ...









