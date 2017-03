Montag, 06 März 2017 | 10.065

Das Parlamentaristsiche Europa ...

überschlägt sich wieder Mal in seinen Bemühungen ...

etwas für die Gleichberechtigung der Frauen zu trun ...



nicht zuletzt weil in dieser Woche Internationaler Frauentag ist ...

und das wird im Europäischen Parlament traditionell groß gefeiert ...



es geht also darum ... in Wirtschaft und Politik ...

Frauen gleichberechtigt an der 'Entscheidungsfindung' zu beteiligen ...



nur hat das mit der Gleichberechtigung der Frauen an sich ...

gar nichts zu tun ...



entscheidend an der Entscheidungsfindung ist nicht die Findung ...

sondern wer die Verantwortung trägt für ihre Umsetzung ...



*



der Politische Film ...

Deutsche und ... die EU Ratspräsidentschaftlichen Malteser ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Werte und Würde ...









