Dienstag, 07 Februar 2017 | 06.038

Angela Merkel ... das Rettungspaket ...

- der westlichen wenn nicht der ganzen Welt ...

nur um das mal zu zeigen ...

wie Mutti die Führung der westlichen Welt gestaltet ...



also unsere de facto Staats / Regierungs / Partei / Religions ...

Bundestags / Bundesrats / Bundesbanks / Bundesverfassungsgerichts etc Chefin ...



heute zum Beispiel reist sie nach Warschau zu Gesprächen und (Presse)Konferenzen ...

über alle möglichen aktuellen bilateralen und multilateralen Themen und Fragen ...



Beziehungspolitik Europapolitik Außenpolitik Sicherheitspolitik Etceterapolitik ...

mit Gesprächspartnern wie ...



Beata Szydlo Ministerpräsidentin ...

Andrzej Duda Staatspräsident ...



Vertreter der deutschen Minderheit in Polen ...

Jaroslwa Kaczynski Vorsitzender der PiS Partei ... gewissermaßen Koalitionspartner ...



Grzegorz Schetyna Vorsitzender der PO Partei bzw Bürgerplattform und Parteifreund ...

Wladyslaw Marcin Kosiniak-Kamysz Vorsitzender der PSL Partei ebenfalls Parteifreund ...



nach ein gemeinsames Abendessen dann aber nix wie wieder rein in den Flieger ...

und ab nach Hause ins Bettchen von Joachim Sauer ...



noch kurz ein bißchen kuscheln ...

denn am Mittwoch gehts gleich weiter so ...



09 Uhr Kabinettsitzung ...

12 Uhr kommt Taberé Vásquez Präsident der Republik Östlich des Uruguay ...



15 Uhr kommt Borut Pahor Präsident von Slowenien ...

und wieder jede Menge 'Gespräche' und militärische Ehren und was nicht alles ...



18 Uhr dann schnell nich ein bißchen Einkaufen und die Sachen aus der Reinigung holen ...

denn es ist ja bekannt ...



Frau Schulz hält Herrn Schulz den Rücken frei ... sagt das Volk ...

Herr Sauer der Frau Sauer dagegen nicht ...



apropos Schulz ... man kann fast damit rechnen ...

daß auch Frau Sauer ... also ich meine Frau Merkel ...



den Herrn Schulz einlädt ... mal auf ihrem Stuhl Platz zu nehmen ...

und über seinem Kopf ein Schwert an einem seidenen Faden befestigt ...



nur um ihm mal zu zeigen ...

daß Kanzler sein auch nicht nur Zucker schlecken ist ...



und nicht etwa ein Sprungbrett wie Parlamentspräsident ... zum Beispiel ...

sondern eher ein Schleudersitz wie Wirtschaftsminister ... zum Beispiel ...



ein gewisser Damokles soll darauf hin schon mal dankend verzichtet haben ...

und am Ende macht auch der Herr Schulz noch den Gabriel ...









